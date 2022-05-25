В Златоусте подрядчик срывает сроки ремонта дороги по гарантии

Трещины и ямы образовались после капремонта в 2021 году перегона «Машзавод — Гагарина»

В Златоусте летом 2021 года отремонтировали перегон «Машзавод — Гагарина». Этой весной на нескольких участках появились трещины и выбоины. Мэрия округа отправила претензию подрядчику. Устранить дефекты должны до 30 мая 2022 года. В администрации Златоустовского округа уточнили, что подрядчик может сорвать эти сроки.

В Златоусте мэрия информирует жителей, что подрядчик затягивает сроки устранения дефектов на отремонтированной прошлым летом автодороге. Работы должны быть выполнены в рамках гарантийных обязательств на перегоне «Машзавод — Гагарина».

Весной представители администрации проверили состояние дороги, капремонт которой прошел в 2021 году.

«Было выявлено сразу несколько дефектов. В частности, трещина асфальтобетона в районе Айского моста, ямы на повороте в МУП „Автохозяйство“, в районе кольца УВД и при выезде с заправки „ЛУКОЙЛ“. В адрес подрядчика была направлена соответствующая претензия», — пояснили в Телеграм-канале администрации Златоустовского городского округа.

Подрядная организация согласилась с претензией и окончанием работ обозначила срок 30 мая.

«На сегодняшний день подрядчик к данным работам так и не приступил. Администрация округа держит ситуацию на контроле», — резюмировали в мэрии.