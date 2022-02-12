Алексей Текслер открыл в Коркино лыжную базу «Березка»

РМК превратила базу советских времен в круглогодичный современный спортобъект

12 февраля в Коркино после реконструкции открылась для посетителей лыжная база «Березка». Инициатором и спонсором проекта выступила Русская медная компания, передает корреспондент Первого областного информагентства. В торжественном открытии базы принял участие губернатор Алексей Текслер.

Напомним, губернатор уже посещал «Березку» в сентябре 2021 года. С тех пор работы на базе полностью закончены, инвестору они обошлись в 235 миллионов рублей. На лыжной базе построены новый теплый корпус с раздевалками, душевыми и комнатами для спортинвентаря. Оборудована учебная лыжероллерная трасса для летних тренировок, появились тренажеры, полоса препятствий и современные игровые зоны. Инвестор также закупил весь инвентарь: велосипеды, роликовые коньки и 550 пар современных лыж. Летом коркинцев здесь же примет искусственный пруд в форме сердца. Все вместе превратило построенную в 1974 году и ни разу не ремонтированную лыжную базу в многофункциональный спортивный комплекс, работающий круглый год.

«Популяризация спорта и развитие самых разных спортивных направлений — один из приоритетов социальной политики РМК. Сегодня мы видим, как масштабный спортивный проект — лыжная база, построенная 45 лет назад, — буквально переживает второе рождение. Уверена, теперь „Березка“ станет ключевым спортивным объектом и местом для активного отдыха жителей Коркинского района и соседних территорий»,— прокомментировала долгожданное для коркинцев событие вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

В январе, еще до официального открытия, в «Березке» уже прошел Всемирный день снега, праздник всех лыжных курортов. 12 февраля вместе с местными любителями на трассу Лыжни России в Коркино вышли Алексей Текслер, Анна Шабанова и глава Коркинского района Наталья Лощинина.

«Мы отдельное внимание уделяем развитию лыжного спорта, его очень любят у нас, на Южном Урале. Порядка пяти тысяч жителей профессионально им занимаются, а любителей во много раз больше. Подобные объекты возникают по всему региону, и это очень здорово»,— поделился Алексей Текслер, преодолев дистанцию в один километр.