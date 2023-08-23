Почти 1,5 млн рублей собрали зрители ОТВ по итогам телемарафона «Все для Победы!»

На эти деньги Народный фронт закупит экипировку и технику для бойцов СВО

В День Государственного флага Российской Федерации, 22 августа, на телеканале ОТВ прошел марафон «Все для Победы!». Это совместный проект с Народным фронтом — в течение всего дня в эфире телеканала транслировались передачи и спецрепортажи о южноуральских бойцах в зоне СВО. Телезрители могли отправить деньги для покупки спецснаряжения и техники для военнослужащих. В региональном отделении Народного фронта 23 августа подвели итоги телемарафона — удалось собрать почти 1,5 млн рублей.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта по Челябинской области Денис Рыжий в эфире программы «Наше утро» рассказал, как южноуральцы собирают и перечисляют средства бойцам на передовую. У Народного фронта есть прямая связь с военнослужащими из Челябинской области, поэтому сбор и доставка гуманитарных грузов налажена постоянная. К тому же сам груз формируется по заявкам бойцов. Так, сейчас военные нуждаются в предметах личной гигиены, одежде, квадрокоптерах и другом. Список таких потребностей бойцы обновляют ежемесячно. Ознакомиться с ним можно в исполкоме Народного фронта по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 20.

Боец Павел с позывным «Кипиш» рассказал телеканалу ОТВ, как важна и необходима помощь для военнослужащих на передовой.

В спецвыпуске Марианны Лысенко «Дорога за ленточку» показали, как живут южноуральские бойцы, медики и мирные жители Донбасса.

Зрители телеканала ОТВ могли сделать перевод средств по специальному QR-коду на экране. За весь день южноуральцы собрали 1 470 тысяч рублей.

«Это отличный результат. В ближайшее время Народный фронт закупит самое необходимое по списку потребностей и отправит машину с гуманитарной помощью на передовую», — пояснили организаторы проекта.