Бойцы СВО и общественники ДНР вышли в эфир телемарафона «Все для Победы!»

Мирные жители будут рады продуктовым наборам, а военные — новой экипировке

Общественник из Донецкой Народной Республики и военнослужащий из 6-го танкового полка, участвующий в СВО, рассказали о том, чем им могут помочь южноуральцы. Речь идет о большом сборе средств в рамках совместного проекта ОТВ и Народного фронта «Все для Победы!». На главном областном телеканале сегодня проходит телемарафон, с помощью которого жители нашего региона могут перечислить любую сумму на поддержку мирных жителей из прифронтовых территорий и наших парней, защищающих Родину на полях спецоперации.

«Мы сейчас активно помогаем военным на фронте и мирным жителям, особенно в прифронтовой зоне. Это Ясиноватая, Горловка и прифронтовые районы Донецка. Если говорить о мамах, то они нуждаются в детском питании и средствах личной гигиены. Все жители всегда с благодарностью принимают продуктовые наборы, особенно свежие овощи. Что касается военных, то им требуются беспилотники, тепловизоры, средства защиты (каски, бронежилеты)», — рассказал заместитель руководителя «Молодой гвардии Единой России» в ДНР Микаэль Минасян.

Военнослужащий 6-го танкового полка с позывным Мустанг более подробно поведал о том, в чем сейчас нуждаются бойцы СВО.

«В столь нелегкое время наше подразделение нуждается в тактической форме, одежде и обуви, так как эти элементы экипировки очень быстро изнашиваются. Также нам необходимы бронежилеты и шлемы, противодронные ружья, квадрокоптеры, автомобили пикап повышенной проходимости. Нужны стройматериалы: ОСБ-панели, плотный полиэтилен, фольгоизолон, гвозди и саморезы», — сообщил боец в эфире ОТВ.

В этом же списке значатся емкости для воды объемом в один кубометр, а также различные расходные материалы, необходимые в условиях боевых действий, например маскировочные сети. Сегодняшний телемарафон будет продолжаться до полуночи, причем зрителей ждут тематические программы, специальные репортажи о жизни в зоне спецоперации и интервью с нашими земляками, которые несут нелегкую ратную службу.