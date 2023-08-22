В Челябинской области 22 августа стартовал телемарафон «Все для Победы!»

Южноуральцы могут помочь бойцам СВО, отправив любую сумму

Сегодня, 22 августа, в День флага России, в эфире телеканала ОТВ проходит марафон «Все для Победы!». Зрители из Челябинской области могут отправить средства на поддержку южноуральских военных, находящихся в зоне специальной военной операции, просканировав QR-код, который на протяжении всего дня будут транслировать на телеканале, передает ИА «Первое областное».

С самого утра и до полуночи в эфире ОТВ, а также на сайте 1obl.tv можно увидеть специальные репортажи из зоны спецоперации, встречи с бойцами, волонтерами, а также различными специалистами, которые расскажут о важности гумпомощи, о том, что уже сделано для бойцов и в чем они нуждаются, и многом другом.

Одним из первых гостей программы «Наше утро» стала психолог Елена Гудкова. Она рассказала о том, нужно ли прививать ребенку любовь к Родине и с какого возраста лучше начинать.

«Уже в младшем дошкольном возрасте, примерно с трех лет, ребенок попадает в социальную среду, которая формирует его личность. И в зависимости от того, с каким отношением к Родине люди будут его окружать, это отношение он будет присваивать. В первую очередь человека формирует его семья, и если родители ребенка показывают какими-то делами свою активную гражданскую позицию, ответственность, то ребенок будет это присваивать»,— рассказала Елена Гудкова.

По ее словам, приходя в детский сад или школу, ребенок рассматривает получаемую информацию через призму тех установок, которые были сформированы раньше, то есть в семье. Школа и другие учреждения могут предоставить какую-то новую информацию и поддержать ребенка в становлении его позиции, но это должно ложиться на подготовленную почву. Однако стать патриотом человек может и будучи взрослым.

Также зрители узнают из репортажей журналистов ОТВ о том, как лечить посттравматическое стрессовое расстройство, полученное в ходе боевых действий, как формировалась первая добровольческая танковая часть страны и многое другое.