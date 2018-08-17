/ Подъемники и тактильная плитка должны появиться во всех почтовых отделениях

Доступ к услугам облегчат для маломобильных южноуральцев.

Почтовые отделения в Челябинской области подгоняют под новые требования. Дверные проемы теперь должны быть шире, чтобы могла проехать коляска, входную группу обязательно нужно оснастить пандусами или подъемниками, а вот пороги везде необходимо убрать. Кроме того, вся информация теперь будет дублироваться шрифтом Брайля. Для слабовидящих на полу также уложат тактильную плитку. А слабослышащие смогут воспользоваться индукционными петлями.

В этом году в рамках программы «Доступная среда» на Южном Урале модернизируют 26 объектов. На сегодняшний день ремонтные работы уже завершены в челябинском почтовом отделении, расположенном по улице Заслонова, 10. В ближайшее время маломобильные граждане смогут беспрепятственно получать почтовые услуги в почтовом отделении Миасса по улице Кирова, 95. Ремонт остальных объектов планируется завершить до конца сентября. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

За два года, что действует программа «Доступная среда», в Челябинской области адаптировали для нужд маломобильных групп населения 87 отделений почтовой связи. Если же неподалеку от места жительства челябинцев с ограниченными возможностями нет оборудованного отделения почты, можно вызвать сотрудника на дом. Для этого достаточно позвонить в почтовое отделение. Телефон можно найти на официальном сайте.