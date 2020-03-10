Почки челябинцев проверят в местном ТРК

Акция приурочена к Всемирному дню почки.

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Об этом рассказали во время аппаратного совещания в администрации Челябинска. Акция «Здоровые почки у всех и везде» пройдет в рамках реализации национального проекта «Укрепление общественного здоровья».



«Посетителей комплекса проконсультируют врач уролог, врач нефролог и специалист по медицинской профилактике»,— рассказала руководитель челябинского горздрава Наталья Горлова.

Акция проводится при поддержке межрегионального отделения общественной организации нефрологических пациентов «НефроЛига».

Акция «Здоровые почки у всех и везде» пройдет 12 марта в ТРК «Горки» с 11:00 до 16:00 часов.