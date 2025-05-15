Почему в Челябинской области стали часто встречаться змеи

Гипотезой о причинах частых встреч с гадюками поделился южноуральский ученый

Этой весной журналисты ИА «Первое областное» получают много сообщений о встрече со змеями. На самом деле это не значит, что пресмыкающихся стало больше, считает доцент кафедры геоэкологии и природопользования факультета экологии ЧелГУ Валерий Пекин.

«Змеи живут несколько лет, они не так быстро реагируют на кратковременные перемены климата, как, например, насекомые. Но они могут территориально смещаться с подтопленных территорий. Кроме того, люди пошли отдыхать на природу. Естественно, встречают змей, которые в этот период менее активны, потому что достаточно прохладно. Они меньше реагируют на какие-то раздражители, меньше убегают от человека», — говорит Валерий Пекин.

На днях ученые собираются устроить мониторинг мест, где размещают отходы, на предмет обитания там животных. В том числе отследят и наличие, и количество змей.

Ранее мы рассказывали, как семейная пара из Трехгорного часто сталкивается с гадюками на своем садовом участке. Супруги Валеевы мирно сосуществуют со змеями, не причиняя им вреда и проявляя осторожность. Гадюки приходят с расположенного рядом леса, и семья переносит их обратно в лес.