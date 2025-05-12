В Челябинской области люди стали чаще встречать гадюк

К семейной паре из Трехгорного змеи приползают на садовый участок

Жительница Южного Урала научилась мирно сосуществовать с гадюками. Гузаль Валеева с мужем часто встречают гадюк на своем садовом участке в окрестностях Трехгорного.

Одна из змей живет в саду южноуральцев года три, рассказала Гузаль журналисту «Первого областного».

«Вот сегодня к нам приползла, из бака воды напилась. Я потом ее в лес унесла», — рассказала женщина.

Супруги не боятся змей и не пытаются их уничтожить или прогнать. Рядом с их участком находится лес, гадюки часто приползают оттуда.

«На днях муж видел черную гадюку. Мы их не убиваем, фотографируем — и в лес. Вот сегодня она у меня между ног проползла. Очень жажда мучила, наверное. Мы их стараемся не трогать, и они тоже. Просто надо быть поосторожнее, чтоб не наступить», — поделилась в начале мая жительница Трехгорного.

МЧС предупреждает: как обезопасить себя при встрече со змеей

Лето — время отдыха на природе, но и время повышенного риска встреч с пресмыкающимися. МЧС России напоминает о правилах безопасности при встрече со змеями, многие из которых могут быть ядовитыми.

Прежде всего, знание — сила. Перед походом в лес или на луг постарайтесь изучить внешний вид распространенных в данной местности ядовитых и неядовитых змей. Уж, например, легко отличим от гадюки по светлым пятнам по бокам головы (желтые, оранжевые или белые). Гадюка же имеет резко очерченную голову и разнообразную окраску — бурую, красно-бурую или серую, с темной зигзагообразной полосой вдоль тела.

Защита ног и осторожность. Надевайте закрытую обувь, защищающую ноги от укусов. Прежде чем сесть на пень, поваленное дерево или залезть в укрытие, осмотрите место, постучите по нему. Не проверяйте руками дупла, пустоты под корнями и норы грызунов.

Встреча произошла. Если вы заметили змею, оставайтесь спокойны и не делайте резких движений. Дайте ей возможность уползти. Гадюки, как правило, стараются избежать встречи с человеком. Если змея приняла угрожающую позу, медленно отступайте назад.

Ваши действия. Не размахивайте руками и не поворачивайтесь к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой. Гадюка не нападает первой и не преследует, она лишь шипит и делает выпады. Укус возможен, только если вы наступили на змею или попытались ее схватить.

Не убегайте! Бегство увеличивает риск наступить на другую, незамеченную змею. Спокойствие — залог безопасности. Опасна та змея, которую вы не видите.

Осторожность с мертвыми змеями. Даже мертвая змея может быть опасна. Яд некоторых видов сохраняется долгое время, и случайный укол зубом может привести к отравлению.

Не провоцируйте. Избегайте ловли змей и игр с ними, даже с маленькими. Помните, ядовиты даже только что вылупившиеся змеи.

Соблюдая эти простые правила, вы значительно снизите риск встречи со змеей и ее укуса. Будьте внимательны и осторожны на природе.

Ранее мы сообщали, что этой весной много змей встречают жители Ашинского района.