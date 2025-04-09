Змеи проснулись в Челябинской области

Жители Южного Урала встречают их у водоемов и на дорогах

В начале апреля змей видели, например, в Ашинском районе. Все эти гадюки на фото — оттуда. Они встретились жителям на прошлой неделе.





Фото Рамиля Шаракаева

«Просто тепло было. Погреться повылазили», – прокомментировал опасную встречу Артем Кочетов.

Змеи просыпаются после зимней спячки с наступлением теплой весенней погоды. Обычно это происходит, когда температура воздуха достигает 5—6°C.





Фото Артема Кочетова

После пробуждения змеи часто собираются в небольшие группы и греются на солнце, чтобы восстановить тепло тела. Первоначальная активность включает поиск солнечных мест для прогрева, а затем начинается период полового размножения и активного перемещения в поисках пищи и укрытий. Пик активности змей обычно приходится на апрель и май, после чего они продолжают передвигаться до осени.

При встрече с гадюкой сохраняйте спокойствие и не делайте резких движений, чтобы не спровоцировать агрессию. Держитесь на расстоянии не менее двух метров, не пытайтесь приблизиться, потрогать или поймать змею.

Если гадюка приняла угрожающую позу (свернулась, шипит, делает выпады), осторожно пятьтесь назад, не теряя ее из виду, но не разворачивайтесь спиной и не выставляйте руки вперед; палка может помочь создать защитный барьер. Не убегайте, так как это может привести к новым столкновениям или привлечь внимание змеи.

В лесу или на природе внимательно смотрите под ноги и используйте палку для проверки травы перед собой, особенно в местах, где змеи могут обитать. При укусе немедленно обратитесь за медицинской помощью и обездвижьте укушенную конечность до прибытия врача.