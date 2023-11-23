Почему может отсутствовать новогоднее настроение

Предпраздничной депрессией часто страдают перфекционисты

Чуть больше месяца остается до главного праздника страны — Нового года, однако соответствующее настроение есть не у всех. Почему же перед таким волшебным периодом мы часто сталкиваемся с удрученным состоянием?

«Наиболее распространенными причинами плохого настроения являются накопившая усталость, стрессы, одиночество, когда человек не встретил вторую половинку и не может поделиться с родной душой предстоящей радостью. Также хандрить можно от витаминодефицита и сбоя в гормональном фоне»,— объясняют психологи.

Обычно депрессия перед Новым годом настигает людей, склонных к перфекционизму, которые стремятся организовать праздник на высшем уровне, чтобы осчастливить всю семью и друзей, и, если в процессе у них что-то не получается, они сталкиваются с переживаниями. Праздничная суета для них является не какими-то приятными хлопотами, а практически работой.

«Чтобы не омрачить свое настроение, нужно расслабиться и, в первую очередь, готовиться к празднику с удовольствием, играючи и легко»,— отмечают специалисты.

Также способствует настроению ароматерапия новогодними запахами: как раз мандарины, корица, анис, гвоздика, хвоя поднимают жизненный тонус. И, конечно, создайте себе соответствующий настрой новогодней музыкой из фильмов и мультиков — отсылка к детству может быть на пользу.

Перед Новым годом и в сами праздники стоит чаще собирать компании из родственников и друзей — такие посиделки неотъемлемый атрибут праздника и залог хорошего настроения, как и прогулки на свежем воздухе, походы в кино, кафе и на шопинг — используйте любой повод, чтобы улучшить ваше ментальное состояние.