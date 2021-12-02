Победитель конкурса «Твой ход» из Челябинска рассказал, на что потратит свой выигранный миллион

Студент планирует вложить средства в стартап

На этой неделе подвели итоги всероссийского конкурса «Твой ход», 200 финалистов которого получили гранты в размере миллиона рублей. Один из счастливчиков — третьекурсник ЮУрГУ Никита Платонов. Куда он потратит выигрыш, студент рассказал ИА «Первое областное».

Никита учится на третьем курсе Южно-Уральского государственного университета на направлении «государственное и муниципальное управление». Парень признался, что дошел до финала на одном дыхании, хотя этапы и были непростыми. В основном участники конкурса работали в командах. В финале им нужно было создать проект университета будущего. Никита оказался на факультете карьеры.

«Мне очень понравилось работать в команде. Мы собрались совершенно случайно, никто никого не знал, но мы сразу нашли общий язык между собой и каждый взял то направление, в котором он силен. К этой победе я шел целенаправленно, прилагал все усилия, чтобы победить. Когда я уезжал, всем сказал, что еду за победой и только за ней», — рассказал победитель конкурса Никита Платонов.

Челябинец уже знает, на что потратит миллион, а также чем займется в будущем. Он мечтает создать свою IT-компанию, которая будет заниматься искусственным интернетом и робототехникой.

«Миллион я планирую потратить на разработку первого в России ИИ-ассистента продавца для ретейла, на базе которого можно будет делать полноценных роботов-продавцов для офлайн- и онлайн-магазинов. Еще есть куча возможностей проявить свой потенциал. Планирую в следующем году принимать участие в „Умнике“, также в Акселерационных программах, ну и все-таки планирую выиграть в „Лидерах России“ в треке „Студенты“», — пояснил Никита.

Молодой человек рассказал, что родом он из Снежинска, но сейчас живет и учится в Челябинске. На переезд в Москву или за границу он не готов.

«Россия — это страна возможностей, нужно просто предлагать новые идеи и делать все, что в наших руках. Я верю в нашу область и страну, верю в потенциал каждого из нас, это дает мне надежду на лучшее и мотивирует делать все возможное, чтобы сделать Россию будущего прямо сейчас», — считает Никита Платонов.

Напомним, миллион рублей в конкурсе выиграл еще один челябинец: студент ЮУГМУ Никита Литвяков оказался среди 200 финалистов.

Напомним, в Челябинске проходили полуфиналы конкурса. «Твой ход» — всероссийский студенческий конкурс, в рамках которого они проявляют свои лидерские качества, работают в команде и борются за призы.