В Челябинске стартовал полуфинал Всероссийского конкурса «Твой Ход»

Участникам предстоит выполнить ряд заданий в командах

В Челябинске в понедельник, 25 октября, стартовал первый этап полуфинала Всероссийского конкурса «Твой ход». На нем студенты смотрят обучающие курсы, учатся создавать проекты и работать в команде. Всего запланировано шесть потоков, участниками которых станут более 700 студентов. Ребятам предстоит выполнить задания в деловой игре и проявить свои сильные стороны в новой специальности, передает корреспондент ИА «Первое областное». В финале лучшие получат большое путешествие по России или грант на обучение или запуск стартапа.

«Мы рады встречать студентов со всего Уральского федерального округа на полуфинале Всероссийского конкурса „Твой Ход“ в Челябинске! Каждый год количество возможностей для самореализации молодежи в нашем регионе увеличивается. Принимать новый проект президентской платформы „Россия — страна возможностей“ — честь для нас. Желаю всем участникам конкурса „Твой Ход“ больших успехов!» — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





Студенты станут участниками деловой игры. С помощью специалистов-фасилитаторов они определят свои роли в коллективах. Ребята смогут стать лидерами сообществ, мыслителями будущего, играющими по тренду, устранителями несовершенств, разрушителями стереотипов, укротителями хаоса, упорными достигаторами или делателями. После чего, исходя из ролевых компетенций, участникам предстоит решать задачи, которые организаторы объявят только в день полуфинала.

«Сегодня стартовал первый поток. Ребята выполняют задания, чтобы проявить свои сильные стороны. Кто-то обладает способностью работы с информацией — у него роль „мыслитель будущего“. Кто-то обладает способностью положительно влиять на других, кто-то хорошо организует работу, а кто-то очень классно критикует, видит недостатки. Все эти роли важны, и мы сегодня наблюдаем за ребятами, чтобы понять, у кого какая роль является ведущей. Завтра утром они узнают свои роли», — рассказала ИА «Первое областное» главный фасилитатор Екатерина Пашнина.





Всего запланировано семь станций и интенсивные задания каждые 45 минут.

«В полуфинале я хочу на практике применить знания и навыки, полученные на образовательных курсах „Твоего Хода“, поработать над новыми заданиями с новыми коллективами в определенном ритме и дедлайне. Настрой у меня самый благоприятный и боевой! За время участия в конкурсе „Твой Ход“ мне удалось найти людей, которые мыслят как я, чувствуют этот мир как я, с которыми комфортно работать. Мы уже задумываемся над совместным участием в другом проекте платформы „Россия — страна возможностей“», — поделилась студентка ЧелГУ Арина Ворошилова.

Полуфиналы пройдут в очном формате во всех федеральных округах страны, в общей сложности в них примет участие 10 тысяч студентов. Итоги полуфиналов объявят 10 ноября 2021 года. В финал конкурса, который пройдет с 26 по 30 ноября 2021 года в Сочи, выйдет тысяча лучших студентов. 200 победителей получат премии в размере миллиона рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.