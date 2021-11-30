Студент из Челябинска выиграл миллион во Всероссийском конкурсе «Твой ход»

Молодой человек стал одним из 200 финалистов

В Сочи подвели итоги Всероссийского конкурса «Твой ход». Среди лучших — студент ЮУГМУ Никита Литвяков, он выиграл миллион рублей, сообщили в пресс-службе вуза.

В финале тысяча лучших студентов со всей России должны были спроектировать университет будущего. В итоге жюри выбрало 200 победителей, которые получат премии в размере одного миллиона рублей. Средства студенты смогут потратить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

«Несмотря на юность, за спиной Никиты Литвякова уже несколько всероссийских побед! Он возглавил команду ЮУГМУ, которая в начале ноября 2021 года стала призером конкурса „Твой ход“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“ с проектом коворкинга „Теплый переход“. Теперь этот проект получит финансовую поддержку и будет воплощен в университете», — рассказали в пресс-службе ЮУГМУ.

Кроме того, Никита Литвяков вместе со своим научным руководителем Сергеем Завьяловым летом победили в конкурсе «Моя страна — моя Россия», опередив более 90 тысяч конкурсантов. Они представили образовательно-просветительский 3D-проект «Южно-Уральский виртуальный музей общей и клинической эмбриологии».