По маршруту Челябинск — Сочи запустили самолет, вмещающий до 360 пассажиров

Он будет курсировать три раза в неделю

Из Челябинска в Сочи пустили широкофюзеляжный самолет А330-200. Он будет вмещать до 360 пассажиров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Регулярные перелеты авиакомпании Nordwind Airlines будут три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Полеты запланированы до 24 октября 2025 года.

«Продолжим работу по субсидированию рейсов. Помимо имеющейся федеральной программы разработали собственную региональную нормативную базу. Мы готовы максимально расширять полетную программу из аэропортов Челябинска и Магнитогорска по востребованным маршрутам», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Отметим, что подобные самолеты большой вместимости ранее не принимались челябинской воздушной гаванью.