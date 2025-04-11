Аэропорты Челябинской области готовятся к масштабной модернизации

Развитие авиаперевозок обсудили Алексей Текслер и «Новапорт»

Новый терминал международных авиалиний в Челябинске и реконструкция аэропорта Магнитогорска — все это вскоре реализуют на Южном Урале. Инвестиционные проекты и планы развития авиаперевозок обсудили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководство компании «Новапорт», оператора аэропортов региона.

Главными темами стали модернизация инфраструктуры аэропортов Челябинска и Магнитогорска, а также субсидирование региональных авиаперевозок. Гендиректор ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ» Евгений Янкилевич представил губернатору текущий статус запланированных работ.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Один из ключевых проектов — строительство нового терминала международных авиалиний в аэропорту Челябинска, инициатива которого принадлежит губернатору. В настоящее время ведется предпроектная работа. Кроме того, «Новапорт» планирует масштабное благоустройство территории челябинского аэропорта: асфальтирование, замену бордюров и озеленение.

В аэропорту Магнитогорска продолжается реконструкция аэродромного комплекса. Готов проект строительства нового аэровокзала, который вскоре будет направлен на экспертизу. Также планируется модернизация существующего аэровокзального комплекса.

«Челябинская область активно поддерживает модернизацию аэропортов, понимая, насколько важна развитая инфраструктура для привлечения бизнеса и туристов. Текущие инвестиционные проекты обеспечат повышение качества обслуживания пассажиров», — подчеркнул Алексей Текслер.

Евгений Янкилевич отметил устойчивый рост Челябинской области, требующий соответствующего развития аэропортовой инфраструктуры. По его словам, реализация инвестиционных программ позволит «Новапорту» увеличить пассажиропоток.

В ходе встречи обсуждался вопрос субсидирования региональных авиаперевозок, в котором Челябинская область участвует с 2019 года. Алексей Текслер подчеркнул значимость этих субсидий для обеспечения транспортной доступности, социально-экономического развития региона и развития туристических связей. Губернатор поручил министерству дорожного хозяйства и транспорта рассмотреть возможность увеличения количества рейсов до Калининграда и Минеральных Вод, а также увеличить частоту рейсов по маршруту Челябинск — Минск до двух раз в неделю. В ближайших планах — запуск рейсов Челябинск — Сочи на самолетах большой вместимости, которые ранее не принимались челябинской воздушной гаванью.