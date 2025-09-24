NordStar возобновляет самолеты Норильск — Краснодар с посадкой в Челябинске

На рейсе будет курсировать Boeing 737-800

Авиакомпания NordStar с 6 октября 2025 года возобновляет полеты в Краснодар из Норильска, а также из Москвы и Челябинска. Решение принято после снятия ограничений на авиасообщение с аэропортом Краснодара, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Полеты планируются один-два раза в неделю на Boeing 737-800 с промежуточными посадками в Москве и Челябинске. Возобновление рейса после трехлетнего перерыва объясняют необходимостью усилить транспортную доступность юга России.

Авиакомпания также продлевает на сезон осень — зима 2025/2026 программу Норильск — Челябинск с возможностью продолжения путешествия до Краснодара с короткой стыковкой в Челябинске.