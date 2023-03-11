Плюсовые температуры и сильный ветер ожидают жителей Челябинской области в субботу

Воздух может прогреться до 4 градусов

В субботу, 11 марта, жителей Челябинской области ожидает облачная погода. Днем температура воздуха прогреется до четырех градусов тепла. Но синоптики челябинского Гидрометцентра предупредили о порывах ветра до 17 метров в секунду. В горах может пройти мокрый снег, а на дорогах образуется гололед.

В течение дня на Южном Урале день предстоит облачный с прояснением, в горах возможен небольшой снег, мокрый снег, в отдельных районах гололедные явления. В Челябинске осадков не ожидается.

Днем на территории области температура воздуха составит от −1°С до +4°С, в Челябинске — от +1°С до +3 °С. В городе будет ветрено, ветер южный с переходом на северо-западный 7—12 метров в секунду.

В отдельных районах региона возможны порывы до 15—17 метров в секунду.

Напомним, на юге области уже третий день наблюдается низовая метель на дорогах. Дорожная техника работает на расчистке круглосуточно.