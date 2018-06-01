/ Челябинские пляжи не готовы к началу купального сезона

Площадки не прошли техническое освидетельствование.

Горожане не могут открыть купальный сезон, поскольку городские пляжи оказались к этому не готовы. Основные нарекания вызывают санитарно-эпидемическое состояние и обеспечение безопасности. Как сообщают в Управлении по обеспечению безопасности, пока ни один пляж из предложенных не прошел техническое освидетельствование. Сейчас утверждено только 2 места для отдыха.

По мере поступления заявок в МКУ «ЧГСС» от пользователей пляжей, будут решаться вопросы выставления постов матросов-спасателей. Отмечу дополнительно, что по информации органа ГИМС на территории города Челябинска согласовано 2 пляжа, один частный пляж — Смолино Парк и один ведомственный — Челябинский областной центр реабилитации. — рассказал сайту «Первый областной» начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Челябинска Александр Рымарев.

Напомним, ранее челябинцев предупредили о необходимости соблюдать безопасности во время летнего отдыха и не рисковать на городских водоемах. Запрет на купание вынесли в 29 местах. Ознакомиться с полным списком пляжей можно здесь.