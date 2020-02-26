Карты опасных и безопасных зон отдыха могут появиться в Челябинской области

Идею создать сайт или приложение предложили в ветеринарной лаборатории.

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Сотрудники межобластной ветеринарной лаборатории в Челябинске предложили создать интерактивную карту зон отдыха в Челябинской области, где можно будет узнать о состоянии пляжей и водоёмов. На данный момент для воплощения проекта приглашаются предприниматели и государственные органы власти. Подробнее о проекте сообщили в пресс-службе лаборатории.

Так, согласно уже разработанной схеме, это будет сайт или приложение, где зоны отдыха будут поделены на безопасные, потенциально вредные и неисследованные. То есть, наведя курсор на определённый пляж или водоём, жители и гости региона увидят, по какой причине не стоит купаться в том или ином месте, а если причиной будет загрязнение, то будет присутствовать его подробное описание.

«Контакт человека с загрязненной водой может привести к желудочно-кишечным болезням, респираторным, ушным и глазным инфекциям, кожной сыпи. Ещё хуже, если речь идет о тяжелых металлах и радиации. Поэтому исследования и интерактивная карта нужны, чтобы быть уверенными в безопасности мест отдыха»,— рассказал директор лаборатории Сергей Миняйло.

На сегодняшний день ветеринарная лаборатория проводит необходимые анализы в рамках государственного задания и по частным заявкам, однако их недостаточно, чтобы составить полное представление о состоянии популярных зон отдыха. Поэтому сотрудники учреждения предлагают всем желающим предпринимателям и властям принять участие в разработке «полезного» проекта.