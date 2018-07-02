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/ В «Парковом-2» запретили стройку дома после вмешательства губернатора

В «Парковом-2» запретили стройку дома после вмешательства губернатора

Уплотнительная застройка возмутила жителей микрорайона.
сегодня в 20:10
  |  Общество

Строительство многоэтажки в «Парковом-2», которая не была предусмотрена начальным проектом, запретили. Специальную рабочую группу по этому вопросу создали после обращения жителей микрорайона к губернатору. Они попросили остановить уплотнительную застройку, а также указали на нарушения застройщика.

В результате на заседании рабочей группы под руководством заместителя губернатора Сергея Шаля принято решение не выдавать разрешение на строительство. Кроме того, по требованию мэрии застройщик прорабатывает варианты размещения парковочных мест для жителей микрорайона.

В соответствии с Вашим поручением, Борис Александрович, застройщик сегодня обратится в Госэкспертизу для проведения повторной экспертизы проекта и публичных слушаний. Также на заседании рабочей группы подрядчику запретили использование асфальтированных общественных дорого для передвижения строительной техники. На данный момент установлен контроль за улицами Петра Сумина и Петра Столыпина. — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

На этом деятельность рабочей группы не закончена. Им предстоит решить вопрос со строительством еще двух домов, которые также не предусматривались проектом. Сложность повестки в том, что 38 семей уже заключили с застройщиком инвестиционные договоры.

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