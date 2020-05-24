Планируемые сроки зачисления в российские ВУЗы назвали в Минобрнауки

Зачисление пройдёт в несколько шагов.

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В министерстве высшего образования и науки РФ рассказали, что зачисление в ВУЗы в этом году завершится в августе. Пока же его планируют проводить по обычной формуле. Подробнее в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель министра Дмитрий Афанасьев.

«Первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы, особые права, потом приказ на зачисление 80% абитуриентов и, наконец, последний приказ, когда зачисляются оставшиеся. И 100% зачисления мы произведем в августе»,— рассказал Афанасьев.

Но пока это только предположения, подчеркнул замминистра высшего образования и науки РФ.

Кроме того, по его словам, зачисление в ВУЗы начнётся только после того, как все желающие сдадут ЕГЭ. А проведение Единого государственного экзамена в этом году начнётся с 29 июня.

Напомним, скорректировать сроки сдачи ЕГЭ, а также сроки зачисления в ВУЗы пришлось из-за коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в России инфицировано более 344 тысяч человек. Свыше 3,5 тысяч пациентов умерли, более 113 тысяч россиян выздоровели.