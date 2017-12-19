/ Челябинцев просят не откликаться на «письмо особой важности» от Бога

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Жители Челябинска получают послания от Бога. «Письма особой важности» рассылают представители неопятидесятнического культа «Новое поколение». В нем от лица всевышнего обращаются к людям с просьбой принять любовь и вернуться к Нему. Также в посланиях приглашают получить еду по талонам.
«Письмо Бога», распространяемое представителями «Нового поколения», может в очередной раз свидетельствовать, с одной стороны, о выраженном патопсихологическом характере указанного деструктивного религиозного культа, а с другой — о высокой степени духовного поражения его руководителей. — предупреждают в Челябинской епархии.
Отметим, что челябинская религиозная организация «Новое поколение» входит в структуру, которую возглавляет одиозный латвийский пастор Алексей Ледяев.