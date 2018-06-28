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/ Хомяки, кошки и черепахи смогут поехать на поезде в Москву без сопровождения хозяев

Хомяки, кошки и черепахи смогут поехать на поезде в Москву без сопровождения хозяев

За домашними животными будут присматривать проводники.
сегодня в 10:40
  |  Общество

Челябинские животные могут поехать в столицу России без сопровождения хозяев. С 16 июля РЖД выделит для питомцев места в багажных купе поездов дальнего следования. Уже решено, что в самостоятельную поездку можно будет отправить кошек, собак, хомяков, морских свинок, кроликов, птиц и черепах. Всю дорогу они проведут в клетках или контейнерах, где хозяева заранее должны установить поилку с водой и кормушку, а также положить абсорбент. Иначе животное будет испытывать дискомфорт во время путешествия. Кормить животных будут проводники пассажирских вагонов.

Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), одну игрушку для животного. Один отправитель может оформить не более трех мест (клеток, контейнеров) для перевозки животных, которые по сумме трех измерений каждого места не могут превышать 180 сантиметров. В каждой клетке или контейнере может перевозиться не более двух питомцев. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУЖД.

Погрузку и выгрузку клеток могут осуществлять отправляющая и принимающая сторона. Тогда общий вес животного с контейнером может достигать 75 килограммов. Если предполагается, что все будут делать проводники, то вес не должен превышать 10 килограммов.

Кстати, в Москве получить клетку с южноуральским животным смогут только после предъявления паспорта. Данные должны совпадать с информацией, указанной при отправлении южноуральской стороной.

Добавим, что животных, перевозка которых угрожает жизни и здоровью пассажиров и работников поезда, запрещена. «Билет» для остальных будет стоить от 750 рублей. Поездка оформляется в специализированных багажных кассах.

Сервис заработает в пилотном режиме в 13 поездах АО «ФПК»:

№ 13/14 Челябинск — Москва;

№ 5/6 Санкт-Петербург — Москва;

№ 739/740 Москва — Белгород;

№ 133/133 Казань — Санкт-Петербург;

№ 45/45 Иваново — Санкт-Петербург;

№ 102/102 Адлер — Москва;

№ 15/15 Волгоград — Москва;

№ 9/10 Самара — Москва;

№ 148/147 Омск — Новосибирск;

№ 124/124 Красноярск — Абакан;

№ 150/149 Иркутск — Улан-Удэ;

№ 69/70 Чита — Москва;

№ 5/6 Владивосток — Хабаровск.

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