Первый в 2024 году 5‑тысячный штраф вынесли челябинцу за парковку возле мусорной площадки

Комиссия фотографирует нарушителей

В Челябинске с начала года уже более 230 автомобилистов получили предостережение за блокировку подъездов к контейнерным площадкам. Для штрафа будет достаточно фотографии с госномером, на этой неделе вынесен первый штраф в размере 5 тысяч рублей. Эту информацию озвучили на аппаратном совещании у главы города сегодня, 12 января.

По словам заместителя главы города по дорожному хозяйству Андрея Ксензова, административные комиссии с начала 2023 года уже наложила 319 постановлений нарушителям благоустройства на сумму почти в 1,5 млн рублей. Такие методы борьбы прежде всего направлены на скорейший вывоз мусора. Региональный оператор по обращению с отходами жалуется, что автомобилисты оставляют свои машины возле контейнерных площадок, так что разгрузить контейнеры не представляется возможным.

«Всего в 2023 году составлено 4851 дело на 27 млн рублей штрафов в городской бюджет, в 2022 году эта сумма составила 11 млн, в 2021-м — 9 млн, в 2020 году — 5 млн. Динамика активная», — пояснил он.