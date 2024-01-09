Более 230 автовладельцев накажут за блокирование мусорных площадок в Челябинске

Первый штраф уже назначен

За 10 дней новогодних каникул, с 30 декабря по 8 января, в Челябинске зафиксировали 234 случая парковки транспорта вблизи контейнерных площадок, всех автовладельцам, чьи машины помешали своевременному вывозу мусора, накажут, сообщили в пресс-службе мэрии.





«Подобные действия водителей становятся причиной срыва своевременного вывоза отходов, приводит к сверхнормативному накоплению мусора на площадках. Поэтому по всем зафиксированным нарушениям вынесены определения, которые направлены в ГИБДД города для установления собственников. Частным лицам грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей, если собственником окажется юридическое лицо, размер штрафа составит от 50 до 100 тысяч», — говорится в сообщении.

Сегодня, 9 января, административная комиссия уже назначила первый административный штраф в размере 5 тысяч рублей.





Работа по выявлению нарушителей будет продолжена в ежедневном режиме.