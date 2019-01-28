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/ Первый в 2019 году новорожденный появился в Верхнем Уфалее

Первый в 2019 году новорожденный появился в Верхнем Уфалее

Родители малыша получили подарочный комплект.
сегодня в 15:10
  |  Общество

В Верхнем Уфалее торжественно вручили подарочный комплект родителям первого появившегося там в этом году младенца. 22 января в семье Сергея и Натальи Кижапкиных появился малыш. Позже в торжественной обстановке их поздравили заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Пруцких, управляющий управлением социальной защиты Ольга Долгодворова и заведующая женской консультацией, врач-акушер-гинеколог Елена Костарева.

Подарочный набор, в который входят вещи первой необходимости для ребенка, вручают всем новорожденным в 2019 году. Акция проходит в рамках празднования 85-летия Челябинской области, по инициативе главы региона Бориса Дубровского.

Очень приятно и радостно, что в Челябинской области стартовала такая акция — «Подарок новорожденному». Сейчас предстоят большие расходы по содержанию ребенка, и подарочный набор очень пригодится нашей семье. Спасибо губернатору, что он не забывает о семьях, в которых рождаются дети. — поделилась эмоциями мать уже четверых детей, Наталья Кижапкина.

Отметим, что на данный момент уже подарочный набор получили уже 1860 новорожденных, появившихся на свет в Челябинской области.

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