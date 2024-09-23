Первый снег выпал в Челябинской области в сентябре

Белый покров установился на Дальнем Таганае

Сегодня утром, 23 сентября, в Челябинской области выпал первый снег: белый покров заметили в горах Таганая, сообщает пресс-служба одноименного национального парка.



«Репетиция зимы состоялась минувшей ночью на Дальнем Таганае. По традиции эта вершина первой встречает смену времен года», — отметили в пресс-службе парка, показав окрестности приюта «Метеостанция».

В Челябинске сегодня резко похолодало. По данным региональных синоптиков, ночью на Южном Урале ожидаются заморозки до −5. Однако к середине недели распогодится — в области температура поднимется до +18.