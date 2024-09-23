В Челябинскую область придет бабье лето в последнюю неделю сентября

Воздух прогреется до +20 градусов ближе к выходным

Погода в Челябинской области в последнюю неделю сентября будет разнообразной: до среды будет сохраняться холодная и ветреная погода, ближе к выходным антициклон принесет 20-градусное тепло. Подробнее о погоде с 23 по 29 сентября — в нашем материале.

«Вдоль арктического побережья, не углубляясь на материк, проходит атлантический циклон. Его барическая ложбина, несущая основную массу холодного воздуха, проследует через уральские регионы, из-за чего на несколько суток установится холодная погода»,— рассказали синоптики Уральского гидрометеоцентра.

Во второй половине недели с Европейской территории России придет антициклон: установится теплая погода со слабым ветром.

В Челябинске сегодня и во вторник, 24 сентября, будет около +10 градусов. Преимущественно без осадков. В среду синоптики обещают солнечную погоду и прогрев до +12 градусов. С четверга температура начнет подниматься и к выходным достигнет +20 градусов. Дождей не ожидается.

На юге области вся неделя выдастся солнечной. В первой половине недели максимум +13 градусов, во второй — от +16 до +21 градуса.

В горных районах будет чуть прохладнее: сегодня и во вторник будет +7...+8 градусов, ночью до −5 градусов. К пятнице потеплеет до +17 градусов, в выходные воздух прогреется до +19 градусов.

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