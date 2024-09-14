Туристов предупредили о медведях в нацпарке «Таганай»

Как вести себя, чтобы избежать встречи с косолапым

В национальном парке «Таганай» в районе Откликного гребня заметили следы медведей. Туристов призвали соблюдать осторожность и рассказали, что делать, чтобы избежать встречи с косолапым.

«Одна из мер предосторожности — передвигаться по территории только днем. Сумерки и ночь — время диких животных, и они в лесу полноправные хозяева»,— сообщили в телеграм-канале нацпарка.

При посещении маршрута необходимо вести себя как можно громче: петь, разговаривать, свистеть. Услышав громкие звуки, косолапый не сунется на тропу.