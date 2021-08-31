Президент Владимир Путин встретится со школьниками во всероссийском детском центре «Океан»

Он откроет первый день II Просветительского марафона «Новое Знание»

1 сентября состоится открытие II Просветительского марафона «Новое Знание». 150 лекторов в течение трех дней проведут для школьников и студентов мастер-классы и расскажут о профориентации. Среди спикеров — председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, спортсмены и актеры. Откроет первый день марафона президент Владимир Путин, он встретится со школьниками в центре «Океан». В российском обществе «Знание» рассказали, как стать зрителем марафона.

«Новое Знание» — это 100 часов уникального просветительского контента, доступного каждому жителю нашей страны. Лекторы и наставники— лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта, видные государственные деятели — выступят в рамках шести просветительских треков: «Знание», «Спорт», «История и культура», «Наука и технологии», «Цифровой мир и медиа», «Бизнес».

Среди спикеров Просветительского марафона — непобежденный боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, всемирно известный российский хоккеист Александр Овечкин, дирижер, педагог и общественный деятель Юрий Башмет, российский музыкант, режиссер и продюсер Василий Вакуленко (Баста), основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, профессор Гарвардского университета, главный научный сотрудник НИУ ВШЭ Эрик Маскин и многие другие.

«На пути к своей вершине крайне важно и полезно ориентироваться на тех, кто уже многого достиг в жизни. Просветительский марафон „Новое Знание“ — это, в первую очередь, достоверное знание из первых уст, он дает российской молодежи уникальную возможность получать знания у лучших профессионалов нашего времени», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Выступления будут доступны для просмотра на сайте Просветительского марафона «Новое Знание», а также в группе российского общества «Знание» во ВКонтакте. Просветительский марафон, организованный Российским обществом «Знание», пройдет с 1 по 3 сентября по всей России.

Так, народный артист России Владимир Машков из Московского театра Олега Табакова расскажет о преемственности и наставничестве в театре. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов проведет экскурсию для школьников и студентов из демонстрационного зала компании «Технодинамика», а двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио по плаванию Евгений Рылов поделится секретами успеха в большом спорте прямо у бортика плавательного бассейна на ВТБ-Арене.

В рамках Просветительского марафона «Новое Знание» более 5 тысяч лекторов проведут уроки в российских школах как в городах-миллионниках, так и в отдаленных уголках нашей страны. В акции «Поделись своим знанием» примут участие известные ученые, министры, губернаторы, предприниматели, сотрудники компаний и общественных организаций, которые добились успехов в жизни и теперь вернутся в школу, чтобы поделиться своим знанием уже с новым поколением.