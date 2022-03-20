Первый беженец из Донбасса получил российский паспорт в Челябинской области

Документ выдала миграционная служба Магнитогорска

Первый паспорт гражданина РФ выдали подростку — беженцу из Донбасса в Магнитогорске. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Родители Антона еще в 2016 году стали гражданами РФ, однако по семейным обстоятельствам мальчик вместе с мамой проживал на территории ДНР. После начала спецоперации они выехали в Россию, в Магнитогорск, где проживают отец и старший брат подростка»,

— рассказывают в пресс-службе.