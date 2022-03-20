«Родители Антона еще в 2016 году стали гражданами РФ, однако по семейным обстоятельствам мальчик вместе с мамой проживал на территории ДНР. После начала спецоперации они выехали в Россию, в Магнитогорск, где проживают отец и старший брат подростка», — рассказывают в пресс-службе.
Молодой человек получил паспорт в торжественной обстановке.
Полицейские пожелали Антону бережно относиться к официальному документу и быть достойным гражданином великой страны.
В Челябинской области открыты 23 пункта временного размещения для беженцев из Донбасса.
В Челябинскую область распределили 565 беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины. Постановление с этой информацией опубликовало правительство РФ.