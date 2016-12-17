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Сайт «Первый областной» стал самым цитируемым СМИ Челябинской области

Сайт «Первый областной» стал самым цитируемым СМИ Челябинской области
интернет , сайт , СМИ , Первый областной , Медиалогия
22.12.2016 09:10:41

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21 Декабря 2016, 18:30

1obl.ru впервые возглавил общий рейтинг.

Компания «Медиалогия» представила итоги мониторинга СМИ за III квартал 2016 года. По его итогам сайт «Первый областной» оказался на первом месте среди всех средств массовой информации Челябинской области. 1obl.ru увеличил собственные показатели и нарастил отрыв от конкурентов.

В 2016 году сайт «Первый областной» впервые возглавил рейтинг самых цитируемых интернет-СМИ Челябинской области. По итогам второго квартала 1obl.ru сохранил свои позиции, а по итогам третьего — улучшил. Теперь сайт медиахолдинга ОТВ занимает первое место не только в категории «Интернет», а среди абсолютно всех СМИ Челябинской области. Индекс цитируемости «Первого областного» составил рекордные 74,49 балла. Ближайшего конкурента 1obl.ru опередил на 16,5 расчетных показателей.

— Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Челябинской области за III квартал 2016 года. Лидеры медиарейтинга — интернет-ресурсы 1obl.ru, Chelyabinsk.ru, Telefakt.ru, — сообщает «Медиалогия».

Отметим, что число источников при мониторинге увеличилось, теперь их более 36 тысяч. Учитывались ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, а также интернет-СМИ.

Напомним, что в 2015 году компания изменила систему подсчета индекса цитируемости. Теперь расчет влиятельности происходит в режиме реального времени, а не ежемесячно, как было раньше. Кроме того, отныне исключается цитируемость персон СМИ, а также вводится новая шкала для расчета индекса цитируемости. Значение индекса СМИ за исследуемый период — это сумма значений в отдельных сообщениях со ссылками на материалы этого СМИ. Индекс отдельного сообщения рассчитывается по шкале от 0 до 1.

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