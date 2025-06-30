Первые классы в Челябинской области укомплектованы уже на 80 процентов

Через несколько дней начнется вторая волна приемной кампании — без привязки к прописке

Сегодня в Челябинской области завершается первая волна приема в первые классы. На этом этапе в школы зачисляют детей, которые подали заявления в учебное заведение «по прописке», и детей, имеющих особые льготы. До конца недели все школы области обязаны издать приказы о зачислении в первый класс, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Родители уже подали более 34 тысяч заявлений о зачислении в первый класс. Это 80% от прогнозируемого количества будущих первоклассников. При этом 88% заявлений оформлено через портал госуслуг — на 10% больше, чем в прошлом году», — рассказывают в пресс-службе.

С 6 июля начнется вторая волна приема в первые классы. На этот раз семьи могут подавать заявление в любую школу, независимо от прописки. Но уже на оставшиеся места. А они есть не везде. В школах с высоким рейтингом все места были заняты еще во время первой волны зачисления.

«Отличительная особенность второй волны в том, что приказ о зачислении ребенка в школу издают не позже, чем через пять дней после приема заявления. Во время первой волны приказ о зачислении издают только раз — с 1 по 3 июля», — отмечают в пресс-службе.

Еще одна особенность второй волны: больше не действуют льготы и преимущества.

К примеру, если ребенок относится к школе по прописке, но по какой-то причине не подал заявление во время первой волны, то теперь будет поступать в школу на общих основаниях.

То же самое с льготными категориями детей. К примеру, если у будущего первоклассника в школе учится старший брат или сестра, ребенок мог подать заявление в школу не по прописке. Во время второй волны он будет поступать в школу на общих основаниях с другими детьми — на оставшиеся места.

«Если места в какой-то школе закончились, родителям следует обратиться в комитет по делам образования — здесь подберут ближайшие школы, где места еще есть. Без места в школе никто не останется. На обучение будут зачислены все первоклассники», — отмечают в пресс-службе.

Кроме того, сейчас в Челябинской области продолжается комплектация десятых классов. О правилах зачисления в десятый класс мы писали ранее. И хотя они стали строже, в 2024 году детский омбудсмен добилась, чтобы учебу могли продолжить все желающие. Также родители сегодня могут подать заявление о переводе ребенка в другую школу.

Заявления о зачислении в 10-й класс и о переводе в другую школу сегодня также можно подать через сайт «Госуслуги».