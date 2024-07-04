В Челябинской области изменили правила поступления в 10‑й класс

Решающее значение теперь имеют индивидуальные достижения ребенка

Выпускники 9‑х классов сейчас решают важный вопрос: продолжать учебу в 10-м классе или отправиться в техникум, коллеж? В этом году ситуация будет зависеть не только от их желания. Школа имеет право отказать в зачислении в 10‑й класс, если у ребенка низкий индивидуальный рейтинг.

По российским законам, поcтупить на обучение в 10‑й класс может любой ребенок, который получил аттестат об окончании девяти классов. Само наличие аттестата гарантирует, что выпускник имеет по всем предметам оценки не ниже тройки, то есть освоил программу основного общего образования удовлетворительно.

«Если есть аттестат, то формально у школы есть всего один повод отказать в зачислении в 10‑й класс — это отсутствие свободных мест. А они действительно есть не везде», — рассказала ИА «Первое областное» старший помощник прокурора Челябинска Татьяна Сафронова.

Во многих школах десятых классов меньше, чем девятых. Поэтому на оставшиеся места и проводится отбор учащихся по достижениям.

До недавних пор школа была обязана переводить в десятые классы всех выпускников собственных девятых классов. Конкурсный отбор могли устроить только для поступающих со стороны. А если кто-то из своих не дотягивал до критериев профильного класса, школа была обязана открывать для таких ребят обычный класс. За этим строго следила прокуратура.

В этом году ситуация изменилась.

«В мае 2023 года министерство просвещения России издало приказ № 371, в котором сказано, что все старшие классы в школах должны быть профильными. Общеобразовательных 10‑х и 11‑х классов в Челябинской области больше нет. А согласно закону Челябинской области „Об образовании“, школа имеет право принимать детей в профильные классы на основании конкурсного отбора», — говорит Татьяна Сафронова.

Правила и критерии конкурсного отбора устанавливает сама школа. Они должны быть прозрачными — данные размещают на сайте учебного заведения.

Пока ребята учатся в 9-м классе, школа имеет право провести опрос родителей о дальнейших планах ребенка (пойдет он в техникум, колледж или в 10-й класс) и о том, какое профильное направление семья хотела бы выбрать в 10-м классе.

«Иногда такие опросы заставляют родителей волноваться, и они тут же пишут в прокуратуру. Мы проводим проверку, но нарушений в подобном поведении школы нет», — замечает Татьяна Сафронова.

Жалоб на то, что ребенка не взяли в 10-й класс, этим летом прокуратура пока не получала.

Если ребенок не поступил в 10-й класс своей школы, а продолжать обучение хочется, ему найдут вакантное место в другой школе.