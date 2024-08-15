Детский омбудсмен Челябинской области добилась зачисления в 10 класс всех желающих

Отказ в зачислении нарушает права ребенка

Причин для отказа нет: в Челябинской области все дети, желающие продолжить обучение в 10 классе, зачислены туда без профильных отборов. Вопрос решился только после вмешательства уполномоченного по правам ребенка в регионе Евгении Майоровой и прокуратуры.

Ранее этим летом детский омбудсмен сообщала вопиющих случаях, когда в десятый класс не брали своих выпускников даже с высоким средним баллом, ссылаясь на то, что со стороны пришли «более сильные ученики» или «класс уже набран».

Евгения Майорова включилась в защиту прав детей на образование: все дети, которых не взяли в 10 класс своей школы и чьи родители обратились к омбудсмену, зачислены туда без профильного отбора.

«Благодаря незамедлительному реагированию работников органов прокуратуры Челябинской области по запросу уполномоченного удалось восстановить право на образование всем старшеклассникам, чьи законные представители обратились к нам в аппарат. Все дети зачислены в 10 класс», — сообщила Евгения Майорова.

В целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних директорам ряда школ Челябинска и Магнитогорска объявлены предостережения.

Напомним, по российским законам, поcтупить на обучение в 10‑й класс может любой ребенок, который получил аттестат об окончании девяти классов. Само наличие аттестата гарантирует, что выпускник имеет по всем предметам оценки не ниже тройки, то есть освоил программу основного общего образования удовлетворительно.

«Отказ зачисления ученика в 10 класс нарушает право ребенка на образование, а отказ из-за непрохождения конкурсного отбора в профильный класс является неправомерным», — добавила Евгения Майорова.

По ее словам, данную позицию поддерживает и Генпрокуратура:

«Еще в 2020 году вопрос о возможности детей, получивших основное общее образование, продолжить обучение в том же учреждении являлся предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. Было решено, что положения о процедуре индивидуального отбора в профильные классы не могут служить основанием для отчисления детей. Органы власти регионов обязаны предоставить дополнительные гарантии доступности обучения по программе среднего общего образования каждому ребенку, желающему ее освоить».

Таким образом, профильный отбор предусматривается только для тех, кто приходит в школу со стороны.



Для разрешения подобных ситуаций родители могут самостоятельно обратиться в управление образования по месту жительства или в органы прокуратуры, добавляет омбудсмен.