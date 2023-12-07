Еще на пяти улицах Челябинска планируют сделать выделенные полосы для общественного транспорта

КДХ готовится выбрать подрядчика, который рассчитает возможность обустройства «выделенок» математически

В 2024 году в южноуральской столице увеличится число выделенных полос для общественного транспорта. Их планируют обустроить в Советском, Центральном, Калининском и Тракторозаводском районах Челябинска.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас комитет дорожного хозяйства готовит конкурс по выбору подрядчика, который сможет математически обосновать возможность обустройства «выделенок» на пяти улицах: по Воровского, на участке от Тимирязева до Блюхера; проспекту Ленина — от Энгельса до Воровского; Свердловскому проспекту — от проспекта Ленина до улицы Куйбышева; а также по улице Героев Танкограда — от проспекта Ленина до Комарова и по Комарова — от Героев Танкограда до Октябрьской.

В случае подтверждения возможности организации «выделенок» проектными решениями и математическим моделированием, их обустройство планируется выполнить в 2024 году.

Напомним, в текущем году в Челябинске выделенные полосы появились почти на 15 километрах городских дорог — в основном в центре, на северо-западе. В результате скорость движения автобусов, троллейбусов и маршрутных такси выросла на 7—10 процентов.

