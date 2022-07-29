Первую в России поликлинику для бездомных открыли в Челябинске

Мощности благотворительной больницы «Другой медицины» оценил губернатор Алексей Текслер

В Челябинске открыли первую в России благотворительную поликлинику для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Больница некоммерческой организации «Другая медицина», оказывающая в том числе помощь бездомным людям и паллиативным пациентам, расположена на улице Марченко, 11б. В новой больнице сегодня, 29 июля, побывал губернатор Алексей Текслер.

Стационарная клиника для бездомных — воплощенная в жизнь идея автора проекта Евгения Косовских о том, что медицина должна быть доступна каждому. Со студенческих лет доктор Женя — так его называют подопечные — начал проводить осмотры людей без крова, выезжая на теплотрассу на специально купленной для этого «Ладе». Сегодня же проект «Другая медицина» вышел на принципиально другой уровень.





«Учреждению удалось получить лицензию на оказание медицинской помощи. Рад, что в нашем регионе появляются такие объекты, где люди, которые в силу разных жизненных обстоятельств оказываются на улице без документов, могут получить профессиональную помощь», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Благотворительная клиника расположилась на первом этаже четырехэтажки в Тракторозаводском районе. Помещение площадью 130 квадратных метров именно для больницы для бездомных людей власти города выделили в августе прошлого года. Всего за девять месяцев в нем создали бесплатную поликлинику с ремонтом, как в частном медцентре. Строительные материалы, окна, коммуникации были приобретены за счет пожертвований неравнодушных людей.





«Потребовалось порядка шести миллионов рублей. Помощь оказывали инициативные люди, которые приносили и устанавливали окна, двери, меняли канализацию. Стройматериалами почти на 2,5 миллиона рублей нам помог магазин „Леруа Мерлен“. Наш проект помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддержан грантом президента России и губернатора Челябинской области», — говорит автор проекта «Другая медицина» Евгений Косовских.

В благотворительной клинике работают хирург, невролог, офтальмолог, стоматолог, терапевт, врач паллиативной помощи, гастроэнтеролог, сосудистый хирург и аллерголог. Все врачи — добровольцы. Принимают пациентов бесплатно, в свободное от основной работы время.





Для этого предусмотрены оборудованный всем необходимым стоматологический, лечебный (для консультативного приема) и процедурный кабинеты. Последний — самый востребованный: здесь делают экспресс-тесты на социально важные заболевания, перевязки и инъекции.

Из оборудования, помимо стоматологического, в поликлинике есть аппарат ЭКГ и негатоскоп для просмотра рентгеновских снимков. С ними, как правило, приходят так называемые «домашние» пациенты, когда не могут получить талон, а помощь требуется срочно.

«В настоящее время есть острая потребность в эндокринологе, так как у многих наших пациентов есть сахарный диабет. Человек без документов нуждается в инсулинотерапии, но не может ее получить, а покупать самому дорого. Но мы в этом направлении работаем: ведем переговоры с Минздравом Челябинской области», — говорит доктор Женя.





За помощью в среднем обращаются по 10—15 человек. В зоне ожидания для них в клинике организовывают кофе-брейк с перекусами. Если человек очень голоден — накормят горячим обедом. Специально такую еду для пациентов не готовят, но без помощи не оставят.

А еще в благотворительной поликлинике бездомные могут сходить в душ, постирать и высушить одежду. При необходимости — выбрать себе новую.





Опыт доктора Жени вызывает интерес у волонтеров всего мира. В клинику уже приезжают добровольцы из других стран, чтобы перенять опыт. Евгений им охотно делится.

«Такие частные волонтерские инициативы мы всячески поддерживаем. В том числе будем работать над совершенствованием федерального законодательства, которое бы позволяло на системной основе финансировать такие инициативы. Пока мы можем это делать через гранты губернатора. В целом сегодня на меня произвели впечатление не ремонт и оборудование, без которых, конечно, нельзя, а отношение людей. Волонтерство сейчас особенно востребовано и показывает зрелость территории», — отметил Алексей Текслер.





Опыт «Другой медицины» будут масштабировать в Челябинской области. Для этого доктор Женя поедет по другим городам с мастер-классами для волонтеров. Параллельно будет оказывать помощь бездомным.

Напомним, сегодня стартовал прием заявок на II конкурс грантов губернатора Челябинской области для некоммерческих организаций (НКО). Подать заявку можно с 29 июля до 6 сентября 2022 года. На сайте грантыгубернатора74.рф опубликованы положение о конкурсе, методические материалы и доступен онлайн-курс по социальному проектированию.