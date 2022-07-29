Стартовал прием заявок на гранты губернатора Челябинской области

Общая сумма поддержки в 2022 году составит 245 миллионов рублей

В Челябинской области стартовал прием заявок на II конкурс грантов губернатора для некоммерческих организаций (НКО). Подать документы на участие можно с 29 июля до 6 сентября 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Заявки по нескольким направлениям:

— социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

— охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

— поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

— поддержка молодежных проектов;

— поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

— поддержка проектов в области культуры и искусства;

— сохранение исторической памяти;

— защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;

— охрана окружающей среды и защита животных;

— укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

— развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

— развитие институтов гражданского общества;

— выполнение функций ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Общая сумма поддержки в 2022 году составит 245 миллионов рублей, из них 210 миллионов получат НКО и 35 миллионов — лучшие проекты жителей региона», — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Положение о конкурсе доступно на сайте грантыгубернатора74.рф.

Отметим, в 2022 году конкурсы проходят при софинансировании Фонда президентских грантов. Челябинская область получила из федерального бюджета более 106 миллионов рублей и заняла первое место в рейтинге по объему полученной поддержки среди субъектов России.

Напомним, на прошлой неделе в Челябинской области подвели итоги первой волны конкурсов на получение грантов губернатора. Поддержку получат 80 проектов некоммерческих организаций и 57 проектов активных жителей.