Первая декада февраля завершается теплом до 7 градусов в Челябинской области

Еще не рекорд, но редкость

В минувшее воскресенье температура воздуха в Миассе Челябинской области поднялась до +7 градусов, сообщается в сведениях о погоде на сайте областного Гидрометеоцентра.

«Наблюдалась малооблачная погода. Ночью на юго-западе области отмечались туманы, местами изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха днем была от −5 до +7°С, ночью — от −10 до −20°С», — сообщают синоптики.

Думаете, семь градусов тепла для февраля — рекорд? А вот и нет. Как журналисту ИА «Первое областное» сообщила начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева, абсолютный рекорд по области был зафиксирован 21 февраля 2008 года — тогда воздух прогрелся до плюс 12 градусов.

«Но первая декада февраля выдалась теплой: средняя температура воздуха оказалась на 8 градусов выше привычных февральских значений. Средняя температура в феврале — минус 15,1 градуса», — добавила синоптик.

А вот начало февраля в этом году, напомним, выдалось рекордно теплым: 1-го числа температура по области поднялась до плюс 3,8 градуса, чего в истории еще не было.

В ближайшие дни новых температурных рекордов пока не предвидится: к концу недели синоптики обещают небольшое похолодание.