Слабое похолодание обещают синоптики в Челябинской области в середине февраля

Температура воздуха снизится до −8 градусов

В Челябинской области первая половина недели с 10 по 16 февраля ожидается теплой, во второй температура воздуха немного снизится, может пройти слабый снег, сообщают синоптики.

Сегодня в регионе температура может подняться до +4 градусов — в регионе сохранится тепло, поступившее в регион по периферии антициклона. Во вторник, 11 февраля, температура воздуха на большей части территории снизится до слабых минусовых температур из-за приближающейся холодной воздушной массы, распространяющейся в тылу обширного циклона.

«Начинающееся было похолодание ненадолго остановит прохождение следующего циклона, теплый сектор которого пройдет через Урал в среду. Выйдя на континент в районе Полярного Урала, циклон станет быстро заполняться. В его тылу начнется уже полноценное арктическое вторжение», — рассказывают уральские синоптики.

После кратковременного потепления в четверг температура воздуха снова начнет снижаться, и к выходным столбики термометров опустятся до −8 градусов. Пройдет небольшой, местами умеренный снег.

Синоптики подчеркивают, что долгосрочный прогноз на неделю — предварительный и заявленная температура может быть как немного выше, так и немного ниже. За подробными ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.