/ Южноуральские перевозчики удивились инициативе мэра перенести вокзал с «Юности»

В Асссоциации междугородных перевозчиков призвали не опережать события.

Сегодня, 4 декабря, на аппаратном совещании Евгений Тефтелев рассказал о разрабатываемой инициативе по переносу автовокзала от дворца спорта «Юность» на другое место. Новую локацию глава города называть не стал. Однако информация о переносе автовокзала удивила даже президента Ассоциации междугородных перевозчиков Челябинской области Станислава Новичихина.

Я не знаю про эти предложения ничего, и, хотя, мы работаем там, пока мне ничего не известно. Пока никто не выходил, мы не обсуждали это. Могу одно сказать, что автовокзал этот взял своего пассажира, то есть, он работает, многим удобно. Но, на самом деле, чтобы не опережать события, нужно понимать, что это за площадка, где она расположена, будут ли к ней удобны подъезды общественного транспорта: электрического, автобусов, маршрутных такси. Откуда уже потом можно будет в сравнении говорить — да, это хороший вариант или нет, этот вариант хуже. — прокомментировал Станислав Новичихин.

Напомним, Евгений Тефтелев рассказал, что новое место также будет располагаться в центре Челябинска, на улице Труда. Новый адрес автовокзала мэр пообещал назвать, когда будет принято положительное решение.