/ Челябинские власти намерены перенести автовокзал с Дворца спорта «Юность»

Новую локацию Евгений Тефтелев пока называть не стал.

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Евгений Тефтелев намекнул на переезд автовокзала с территории возле дворца спорта «Юность». В будущем он может переместиться на новую геолокацию на улице Труда, но конкретное место градоначальник называть не стал.

До конца вам тайну раскрывать не буду, но пожелания от жителей о переносе вокзала есть. Есть наработки, есть предложения. Вместе с тем, есть люди, которые привыкли уезжать от «Юности», которым нравится. По совокупности, 50 на 50 составляет отношение. Но идея такая есть. — отметил Евгений Тефтелев.

Новый адрес автовокзала мэр пообещал назвать, когда будет принято положительное решение.