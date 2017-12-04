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/ Челябинские власти намерены перенести автовокзал с Дворца спорта «Юность»

Челябинские власти намерены перенести автовокзал с Дворца спорта «Юность»

Новую локацию Евгений Тефтелев пока называть не стал.
сегодня в 11:50
  |  Общество

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Евгений Тефтелев намекнул на переезд автовокзала с территории возле дворца спорта «Юность». В будущем он может переместиться на новую геолокацию на улице Труда, но конкретное место градоначальник называть не стал.

До конца вам тайну раскрывать не буду, но пожелания от жителей о переносе вокзала есть. Есть наработки, есть предложения. Вместе с тем, есть люди, которые привыкли уезжать от «Юности», которым нравится. По совокупности, 50 на 50 составляет отношение. Но идея такая есть. — отметил Евгений Тефтелев.

Новый адрес автовокзала мэр пообещал назвать, когда будет принято положительное решение.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Гость
13:37, 04.12.2017
ДВОРЕЦ СПОРТА- для вас и БАЗАР и ВОКЗАЛ !!!
Привет из 90-х !
Гость
13:36, 04.12.2017
ДВОРЕЦ СПОРТА- для вас и БАЗАР и ВОКЗАЛ !!!
Привет из 90-х !
Гость
13:33, 04.12.2017
Да уж, устроить автовокзал в центре города, идея не самая лучшая, мягко говоря! В центре города такой гадюшник устроили, да там и отстойника для автобусов то нет, территория им не позволяет. Стоят эти старые, вонючие автобусы, кто где пристроятся. Газуют с утра до ночи, хоть противогаз одевай, мимо не пройти. А то , что это Дворец Спорта все как то забыли, БАЗАР и ВОКЗАЛ, стыдоба! Были времена, когда на площади Революции базар был, вот это мне как то напоминает о тех 90-х годах, вроде больше 20 лет прошло, а менталитет тот же. Эх...
Гость
12:33, 04.12.2017
"....но пожелания от жителей о переносе вокзала есть." - Да он там изначально нахрен не нужен был. А денежки из бюджета пойдут на сие мероприятие ?

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