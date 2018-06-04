/ К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске появятся новые подземные переходы

На строительство потратят около 750 миллионов рублей.

Подземными переходами оборудуют перекрестки улиц Кирова с Труда и Братьев Кашириных в Челябинске. Предполагается, что объекты появятся в южноуральской столице уже в следующем году. Эксперты утверждают, что это поможет обеспечить безопасность пешеходов, в том числе — на саммитах ШОС и БРИКС. В регионе сейчас ведется активная подготовка к международным мероприятиям под руководством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. На данный момент стоимость работ по возведению переходов оценили в 750 миллионов рублей. Кроме того, в южноуральской столице к знаковым событиям проведут масштабный ремонт и самого дрожного полотна. Упор сделают на гостевом маршруте, часть дорог приведут в порядок уже в этом году. Речь идет о центральных магистралях и дорогах, ведущих в аэропорт.

В этом году будет производиться работа на улицах Блюхера, автодороге Меридиан, улицах Морская, Мраморная, на Свердловском проспекте, проспекте Ленина, улицах Энгельса, Красная и проспекте Победы. Работы уже начаты на улицах Морская и Мраморная. Это объекты гостевого маршрута, они активно будут использоваться на предстоящем саммите ШОС и БРИКС. — сообщил начальник управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Александр Шабалин.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС состоятся в Челябинске в 2020 году. Соответствующий указ подписал президент Российский Федерации Владимир Путин.