/ Пенсионные баллы и трудовой стаж будут определять право южноуральцев на страховую пенсию

Новые требования стали действовать с 2018 года.

Южноуральцы, достигшие 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины), в 2018 году могут выйти на пенсию. Чтобы ее получить, нужно подходить под несколько параметров. Помимо соответствующего возраста, гражданам необходимы 9 лет трудового стажа и 13,8 пенсионных балла. В текущем году их можно получить только в количестве 8,7.



Граждане, у которых страховой стаж или сумма пенсионных баллов будет меньше необходимого, вправе обратиться в территориальный орган ПФР за социальной пенсией (женщины — в 60 лет, мужчины — в 65 лет) либо продолжить работу для дальнейшего увеличения количества пенсионных баллов. — пояснили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Численность получателей страховой пенсии в 2018 году — 40,35 миллиона человек. Еще 4 миллиона человек могут получить пенсию по государственному пенсионному обеспечению.

Добавим, что количество пенсионных баллов зависит от трудового стажа, размера зарплаты и возраста выхода на пенсию. За некоторые социально значимые периоды тоже можно получить баллы. Например, уход за глубоко пожилыми людьми, инвалидами I группы или детьми-инвалидами оценивают в 1,8 балла, то же количество начисляется за службу по призыву, уход за первым ребенком. Присмотр за вторым ребенком оценивают в 3,6 балла, а за третьим и четвертым — 5,4 балла.