Пенсионеры бесплатно получат лекарства на Южном Урале

Об этом сообщили в минздраве Челябинской области.

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В Челябинской области теперь можно бесплатно получить лекарства, снижающие давление и уровень холестерин в крови. Об этом сообщил региональный минздрав. Бесплатно получить препараты можно по национальному проекту «Здравоохранение». На лекарства областной бюджет выделит более 131 миллиона рублей. Разберемся, кто из жителей может на них рассчитывать.

В проект попадают пенсионеры, у которых впервые обнаружили артериальную гипертонию. Такие люди будут обеспечены препаратами для снижения артериального давления и уровня холестерина в крови в течение года. Лечащий врач должен решить, нуждается ли пациент в участии в программе.

В проекте участвуют 55 больниц региона. В семи уже получают препараты: в районных учреждения Верхнеуральска и Нязепетровска, в Карталинской, Магнитогорской и Миасских горбольницах № 1 и № 2.

«Проект призывает людей ответственно относиться к своему здоровью, регулярно наблюдать за уровнем артериального давления, вести специальный дневник. Подобные привычки вызывают у пациентов приверженность к терапии, а как результат являются профилактикой преждевременной смертности», — отметила Виктория Сахарова, исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения Челябинской области.

В региональном минздраве считают, если проект окажется успешным, это приведет к снижению заболеваемости и смертности среди южноуральцев от болезней системы кровообращения.