Педагогов из Челябинской области пригласили к участию в шоу «Классная тема»

У них появится возможность запустить авторскую программу

Стартовал прием заявок на третий сезон проекта «Классная тема» на федеральном телеканале. Это телепроект о лучших учителях России. У южноуральских педагогов, которые примут участие в шоу, появится возможность запустить авторское шоу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.



«Учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы могут показать на всю страну свои современные, понятные и нескучные уроки. Лучший из педагогов — победитель проекта — получит возможность создать свое шоу на ТВ», — уточнили в пресс-службе.

Один из учителей станет амбассадором госкорпорации «Росатом», а другие педагоги получат специальные призы от АО «Просвещение» и Сферума.

До 17 июня участникам предстоит заполнить анкету, пройти тест и отправить видеовизитку.

Челябинский учитель географии Александр Зейферт стал полуфиналистом первого сезона телешоу. Он рассказал, что благодаря проекту родители учеников иначе стали воспринимать работу педагогов.

«Мы с учениками чаще стали проводить уроки в интересных и необычных местах. Например, выходить в скверы, парки, на улицу. А еще начали больше общаться, делиться какими-то случаями из жизни. Но самое главное, что на учителей по-другому посмотрели не только дети, но и родители. Они поняли, что педагоги каждый день стараются сделать уроки нескучными и рассказать о самых сложных вещах простым языком», — сказал Александр Зейферт.

В прошлом году педагогические специальности заняли второе место по популярности среди абитуриентов.

«Уверен, в этом есть и заслуга телепроектов, которые привлекают внимание широкой аудитории и показывают, что любым предметом школьной программы можно увлечь не только ребенка, но и взрослого зрителя. Наши учителя — настоящие профессионалы в своем деле, которые становятся популярными в медиапространстве», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Телешоу «Классная тема!» было создано по поручению президента Владимира Путина. Оно выходит на телеканале «Россия 1» при поддержке Минпросвещения России и компании VK.