Челябинским учителям предлагают вести свое шоу на федеральном телеканале

Для этого достаточно победить в конкурсе «Классная тема!»

Стартовал новый сезон телеконкурса «Классная тема!». Это совместный проект Минпросвещения РФ и канала «Россия-1». Проект, созданный по поручению президента РФ Владимира Путина, позволит лучшему педагогу страны вести собственное образовательное шоу на федеральном канале, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Классная тема!» ждет заявки со всех регионов страны до 20 июня. Чтобы стать участником шоу, нужно пройти несколько этапов отбора: заполнить анкету, пройти тестирование по своему предмету и отправить видеовизитку. Все этапы удобно пройти в специальном мини-приложении «ВКонтакте».

В 2022 году на конкурс заявилось более шести тысяч педагогов со всей страны. Учитель географии из челябинского ОЦ № 7 Александр Зейферт прошел в полуфинал

Он приглашает детей в походы, импровизирует в классе и готовит с учениками совместный туристический проект «Дети — детям: нескучные экскурсии», в котором юные челябинцы знакомят с достопримечательностями ровесников из других городов. Для учителя важно не просто рассказать детям о предмете, а стать наставником и другом.

«Даже если ты требуешь, даже если ругаешься — ученик в любой ситуации должен понимать, что ты ему нужен и важен. Ребенку нужно доверять, уважать его. Сегодня — дети, завтра — народ. И мы воспитываем народ. Это самая главная роль учителя»,

— говорит Александр Зейферт.

После федерального шоу учитель вернулся в Челябинск и теперь делится опытом в авторской рубрике «Нескучная школа Сан Саныча» на одном из местных телеканалов.

Главный приз в прошлом году завоевал учитель физики и астрономии из Нальчика Аслан Кашежев. Теперь педагог готовит к премьере авторскую программу на федеральном канале.