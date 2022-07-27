Педагог из Челябинска прошел первый отбор на федеральное ТВ-шоу

Главный приз - авторская программа на крупнейшем канале страны

Министерство просвещения РФ и канал «Россия 1» запускает новое ТВ-шоу «Классная тема». Конкурс раскроет таланты педагогов со всей страны и позволит вести авторское шоу на федеральном канале. Южный Урал в программе может представить учитель русского языка и литературы челябинской гимназии № 48 Анна Вельтищева. Она уже подала заявку и прошла первый отбор, сообщили Первому областному информагентству в челябинском Центре управления регионом.



В рамках шоу учителя математики, химии, биологии, географии, истории, физики, русского языка и литературы будут выполнять задания и соревноваться, чтобы доказать, кто самый яркий представитель учебного учреждения. В финал пройдет лишь семь педагогов со всей страны. Им предстоит провести урок по своему предмету не только перед привычными школьниками, но и перед известными учеными, космонавтами, актерами театра и кино, музыкантами и другими медиаперсонами. Но победителя выберут зрители через открытое голосование.

«Каждый день в жизни педагога необычайно насыщен, удивителен и многогранен. Новое шоу — отличный повод продемонстрировать это и увидеть, почему отечественная школа считается не только самой качественной в части получения знаний, но и самой чуткой с точки зрения отношения к детям», — комментирует новое шоу министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Анна Вельтищева много лет активно участвует в конкурсах и форумах педагогической направленности. Участница первого всероссийского форума классных руководителей 2021 года не упустила возможность поделиться своим опытом, отправила заявку и уже прошла тестирование в новом шоу. Педагог ведет активную жизнь и вне школьных стен. Анна занимается туризмом и знакомит своих учеников с красотами Южного Урала. Так, в минувшие выходные она с классом отправилась в поход на озеро Тургояк.

В этот раз группа учащихся гимназии № 48 на неделю отправилась в туристский лагерь на берегу озера Тургояк

«Профессию учителя можно сравнить с профессией актера: он каждый раз выходит на сцену и начинает играть свою роль. Играть всегда нужно с душой, на пределе возможностей, иначе зритель тебе не поверит. То же самое и в учительском деле. Педагоги интересны и многообразны, у каждого свой уникальный подход к детям. Мы вкладываем в учеников не только знания, но и душу. И об этом нужно говорить! Считаю, что на конкурсе „Классная тема“ я смогут блеснуть своим талантом и показать, какие классные учителя работают в российских школах», — рассказывает Анна Вельтищева.

Заявку на ТВ-шоу можно подать до 10 августа через специальное мини-приложение во «ВКонтакте». Проект планируется транслировать по телевидению в четвертом квартале 2022 года.

Автор: Ирина Цыганова