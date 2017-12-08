/ 5 южноуральских педагогов получили признание на федеральном конкурсе «Сердце отдаю детям»

Преподавателю школы №97 Челябинска удалось обойти других «технарей» и стать победителем.

Накануне, 7 декабря, в Ханты-Мансийске подвели итоги федерального конкурса профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования. Победителем и финалистами конкурса «Сердце отдаю детям» стали пять южноуральских учителей. Абсолютным победителем в номинации «Техническая» признан педагог дополнительного образования лицея № 97 города Челябинска Дамир Саканов.



Представители нашей области продемонстрировали хороший результат. Теперь их знания и опыт могут послужить примером для других педагогов. Стоит понимать, что при наличии высококвалифицированных кадров их ученики смогут получить качественное образование. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.



Также финалистом в номинации «естественнонаучная направленность» стала Светлана Осадчая, учитель химии и биологии, педагог дополнительного образования школы № 68 города Челябинска. В номинации «туристско-краеведческая направленность» — педагог дополнительного образования Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской Сергей Марков. Еще один финалист — педагог дополнительного образования Каслинской средней общеобразовательной школы № 24 Анна Молчанова. Татьяна Крачковская, педагог дополнительного образования Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества „Юность“ имени академика В. П. Макеева» Миасского городского округа, стала финалисткой в номинации «Художественная».